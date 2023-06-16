حملات للنظافة ورفع الإشغالات بقرى إطسا في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس المركز، بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق.

يأتي هذا فى إطار خطة المركز لفتح الطرق والمحاور ورفع الإشغالات والتعديات، لتيسير حركة المرور وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين قبل قدوم عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم, بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالطرق والشوارع العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى المحافظة.

خلال ذلك ترأس "فراج" الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بشوارع وميادين مدينة إطسا، وتم خلالها رفع الإشغالات وعربات الباعة الجائلين والمظلات المخالفة أمام المحال التجارية، وتجنيب الباعة الجائلين ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم.

وتابع رئيس المركز أعمال تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية بقرى المركز ورفع بقايا الحفر الناتج عن أعمال تدعيم الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري العمل بها بمركز إطسا، ورفع القمامة ونواتج الحفر ونقلها إلى المدافن العمومية، بالإضافة إلى ري الأشجار التي تم زراعتها خلال الفترة الماضية.

تمهيد وتسوية الطرق ورفع ناتج أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة

وقامت الحملات بتمهيد طريق قلهانة قلمشاه وطريق الفيوم والذي يمثل المدخل الرئيسي، والشوارع الداخلية بقرية قلهانة، وتم خلالها رفع القمامة من الشوارع الرئيسية ونواتج حفر الشركات من تدعيم كهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي ونقلها الى المدفن الصحى، بالإضافة إلى رش الطرق الترابية بالمياه.

وقامت الوحدة المحلية بقرية جردو بتنفيذ عدة حملات للنظافة ورفع المخلفات بعزبة مهني وعزبة زكريا وعتامنة المزارعة، ونقل أكوام القمامة والمخلفات إلى المقالب العمومية المخصصة لها، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بقرية تطون بتمهيد وتسوية الطرق والشوارع بداية من مدخل عزبة عبدالحميد فرج وحتى الشوارع الرئيسية بالقرية.

وفي الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل قامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات وتمهيد مدخل وشوارع القرية، بالإضافة إلى نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر بمشروع الصرف الصحي لتوسعة الطرق والشوارع.

ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار رفع الإشغالات وحملات النظافة وتمهيد الطرق والاستجابة لأي بلاغات او شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحا ان الحملات التي نفذت اليوم ستستمر يوميا لرفع كافة الإشغالات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على حق المواطن الاطساوي في السيولة المرورية سواء للمارة أو السيارات.