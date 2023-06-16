فلسطيني يبدع في تصميم قوارب الصيد من مخلفات الثلاجات (شاهد)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “نماذج لمراكب الصيد من أجهزة الثلاجات.. إبداع صياد فلسطيني متقاعد”، حيث بُعثت من موهبته تفاصيل دقيقة ورسائل كثيرة، أصبحت الشغل الشاغل للصياد المتقاعد، كما رسمت ساعات طويلة قضاها على متن قوارب الصيد ملامح حياته الطويلة.

اقرأ أيضًا.. غلق المنطقة البحرية من الجونة حتى أبو سومة وحظر الصيد بالبحر الأحمر

وذكر التقرير أن الصياد يرمي قلبه مع الشبكة في البحر العميق ولا يسترجعه حتى عندما يتقدم به العمر، ويضطر إلى ترك المهنة.

الحاج توفيق مواطن فلسطيني عمل صيادا لسنوات طويلة

وأضاف التقرير، أن هذا ما جرى مع الحاج توفيق الذي عمل صيادا لسنوات طويلة بقي قلبه فيها معلقا بالبحر ولا ترى عيناه سوى قوارب الصيد.

من جانبه قال الحاج توفيق، إنه عمل صيادًا منذ عام 1969م، وتوقف عن المهنة عندما كبر سنه، لكنه مازال عاشقا للبحر ويهوى السباحة، لذلك فقد فكر في تصميم نماذج لمراكب الصيد من أجهزة الثلاجات.

تصميم قوارب الصيد من مخلفات فلين الثلاجات

ويعمل الحاج توفيق على تصميم قوارب الصيد من مخلفات فلين الثلاجات القديمة بكل أنواعها، حيث يعيد تشكيلها ونحتها وتلوينها ويضع عليها شخصيات تحمل رسائله المختلفة عن ضنك عيش الصيادين.