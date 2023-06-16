الجمعة 16 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصحة: 11 عيادة طبية بمكة والمدينة للكشف على الحجاج المصريين

الحجاج المصريون
الحجاج المصريون

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

 

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»اﻟﺼﺤﺔ«: ﻓﺤﺺ ٧ ﻣﻼﻳين و٩١ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ وإﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ

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الصحة: تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد) ، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ).

 

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسي.

 

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج التابعة لوزارة الصحة قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

 

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+
 


 

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