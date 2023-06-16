منتخب مصر للشاطئية يبدأ الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد بالى

انطلق اليوم الجمعة المعسكر المغلق ل منتخب مصر للشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى ، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى بإندونيسيا.



اختار المدير الفنى لمنتخب مصر للشاطئية قائمة تضم ٢٥ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق قبل السفر إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى.



قائمة منتخب مصر للشاطئية

وتضم القائمة كلا من ، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ويوسف مرتضى وأحمد حمدى ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا واسلام أحمد وأحمد الشحات وأحمد شكرى وأحمد جبر وأحمد إيشا وعلى دياب وإسماعيل بهجت والحسينى طة وأحمد بالى وعبدالرحمن الشافعى وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو ومحمد عبدالنبى ومحمد نصر عفرتو.



يسعي الجهاز الفني لمنتخب مصر للشاطئية إلى تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل جيد قبل السفر إلى تونس لخوض منافسات البطولة مع أقوى ثمانية منتخبات أفريقية.



يضم الجهاز الفني المعاون كلا من ، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

يذكر أن توج منتخب مصر للشاطئية بقيادة المدير الفني مصطفى لطفي بلقب بطولة كأس العرب المقامة في السعودية بعد الفوز على منتخب عمان في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأحرز الأهداف حسان محمد هدفين وإسماعيل بهجت وهيثم محسوب كوستا هدف لكل لاعب.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخبات قيرغيزستان وعمان وفلسطين فى دور المجموعات، كما فاز على منتخب موريتانيا فى دور ربع النهائي ثم فلسطين فى الدور قبل النهائي.

وشاركت منتخبات السعودية والإمارات والمغرب والكويت ولبنان فى البطولة وخرجت من الادوار الأولى للبطولة.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وأحمد سامى المدير الادارى واسلام شاكر مدير المهمات.

قائمة منتخب مصر للشاطئية



وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.