تامر حسني يوجه رسالة حب لجمهور تونس (شاهد)

وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى جمهور تونس بعد احيائه حفل غنائي أمس، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر “حسني”، مجموعة من الصور وعلق عليها قائلًا : "حفلة تونس فعلاً من أجمل حفلات حياتي.. فعلاً الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين وكل الحاضرين وترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجميع السفراء والوزراء الكرام من مختلف انحاء الوطن العربي والسادة الإعلاميين والصحفيين الكبار، شوفت حب منهم افقدني النطق".

وتابع: "بالإضافة لتكريمي بأرق الكلمات المعبرة من الإعلام التونسي الحبيب والجمهور التونسي الراقي العظيم كنت حاسس وكأني أول مره أغني في حياتي حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير أوي ليا من كل قلبي مليون شكراً كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاج العظيم في المهرجان العربي للإذاعه والتلفزيون شكراً تونس، شكراً شعب تونس الحبيب".

آخر أعمال تامر حسني

ويشار إلى أن يستعد الفنان تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد "تاج"، في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ويذكر أن تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.