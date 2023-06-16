الأمن يضبط عصابة السيارات بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على (10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (9) وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمى شرطة " ثان وثالث الإسماعيلية" ومن بينهم السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقى السيارات المستولى عليها (عدد 8 سيارات) لدى عميلين لهما "سيئ النية - لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد ضبط رجال أمن القاهرة 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالشروق بقصد الإتجار .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) حال استقلاله سيارة " نقل "(يعمل عليها كسائق) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,470,000 مليون جنيه تقريباً) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.