الحيوانات الخطرة الممنوع حيازتها والجهات المستثناة

وافق مجلس النواب، على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي جرم حيازة أكثر من 10 أنواع منه الحيوانات الخطرة على الأفراد العاديين، وأجازها لبعض الجهات والمؤسسات التي تحتاجها بناءً على طبيعة عملها.

الجهات المسموح لها بحيازة الحيوانات الخطرة

الوزارات، الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، المؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية، السيرك، المراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

الحيوانات الممنوع حيازتها

عائلة الكلبية:- الانواع الخطرة من الكلاب ومن بينها( البيت بول - الروت ويلر - الراعي الألماني - البوكسر – الهاكسي - الراعي القوقازي - بول ماستيف – الدويرمان - ملموت الاسکي - الكلب الدانماركي الضخم - اكتيا - امريكن بولي – الالبيى - الكلب الأرجنتيني - کین کورسو – توسايتو).

الحيوانات الخطرة القطية وهي (الفهود – النمور – الأسود – الجاجوار الشيتا - القطط البرية).

الحيوانات الخطرة من عائلة القرود وهي (الغوريلا – الشمبانزي - نسانيس العالم الجديد مثل مارموست والكبوشي - نانيس العالم القديم مثل الفرفت – المكاك- البابون – العيلنج).

الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف وهي (التماسيح - أنواع الاصلات -الثعابين السامة - الكينح كوبرا- الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء –الافعى الهندية - والحيات بأنواعها المقرنة –القرعاء-المنشارية - الحية

الغريبة السوداء).

الحيوانات الخطرة من عائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب.

الحيوانات الخطرة من عائلة الكلبية البرية وتشمل فصيلة الثعالب وفصيلة الذئاب وفصيلة الضباع.

الدببة وتشمل الدب البني ودب الباندا.

فرس النهر.

الجاموس الوحشي.

الحميرة البرية.