كومان يعترف بتلقين كرواتيا درساً لهولندا في دوري الأمم الأوروبية

اعترف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب كرواتيا، بأن منتخب كرواتيا لقن الطواحين الهولندية درساً قاسياً، في اللقاء الذي جمهما ضمن منافسات نصف نهائي دورى الأمم الأوربية.

كومان يعترف بدرس كرواتيا

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة كرواتيا و هولندا: " في لقطات واضحة خلال اللقاء ظهرت أخطاء نحتاج للتحسن فيها ".

وتابع كومان: " لعبت كرواتيا بذكاء أكبر وبثقة أكبر عند الاستحواذ واستحقت الفوز بشكل عام، نملك الآن فريقًا لديه طاقة مناسبة للقتال ويمكننا البناء على ذلك لكننا واجهنا كرواتيا التي أظهرت لماذا احتلت المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين لكأس العالم ويجب أن نتعلم من ذلك ".

يذكر أن خرج منتخب هولندا من الدور النصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2، ليتأهل الكروات إلي نهائي البطولة.

و يتقابل منتخبا إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز الماتادور الإسباني على منتخب إيطاليا في نصف النهائي مساء اليوم الخميس، بهدفين لهدف في مباراة أقيمت في هولندا.

نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا يقام يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعدما فاز برباعية مقابل هدفين في نصف النهائي.

منتخب إسبانيا تقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق بريمي بينو ثم أدرك الطليان التعادل سريعًا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 11، ومع حلول الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة خطف خوسيلو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا.

والتقى منتخبا إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، إذ فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك على الجانب الآخر تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، إذ نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.