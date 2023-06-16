سيارات تحطمت.. انهيار عقار قديم وإخلاء 3 في الإسكندرية

شهد حي فلمنج شرق الإسكندرية انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان دون إصابات ، فيما قررت منطقة شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتًا لحين عرضها على لجنة المنشآت المنهارة.

وكان مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من قسم شرطة رمل أول، يفيد ورود بلاغ بانهيار عقار قديم خالٍ من السكان في منطقة فلمنج، وذلك دون وقوع إصابات.

وبالانتقال لموقع البلاغ من قبل قوات الأمن والحماية المدنية وحي شرق، تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه عبارة عن مبنى قديم ومهجور وخال من السكان منذ 5 سنوات.

وأسفر انهيار العقار بالكامل عن تحطم سيارتين أحدهما تاكسي أجرة والثانية ثمناية، تصادف وقوفهما أسفله، فيما قرر رئيس حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة بشكل مؤقت لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفي عقار وسط الإسكندرية، طلبت جهات التحقيق ملف العقار وتبين أنه صادر له قرار هدم منذ عام 2016 ولم ينفذ، وتم استدعاء سكان العقار ومالكه لسؤالهم عن الواقعة.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعتين وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في وضع العقار الأول والمباني المجاورة ومدى تضررها، وفحص العقار الثاني وخطورته على السكان فيه.