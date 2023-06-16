روما يعلن تجديد عقد سمولينج حتي 2025

أعلن نادي روما الإيطالي تجديد عقد الإنجليزي كريس سمولينج مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسمين حتي 2025.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي روما عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" : “يسعدنا الإعلان عن توقيع كريس سمولينج عقدًا جديدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2025!”.

وقال سمولينج في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما عقب تجديد تعقده مع النادي : “ شرف لي أن أجدد عقدي مع هذا النادي، أريد أن أحقق الكثير وأريد أن أكون مع هذا الفريق، أنا متحمس لبدء هذا الفصل الجديد معكم جميعًا، فلنصنع معًا التاريخ! شكرًا".

تفاصيل تعاقد روما مع سمولينج

وكان نادي روما تعاقد مع سمولينج صاحب الـ33 عانًا موسم 2019 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وشارك سمولينج مع روما في 143 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وتوج مع الذئاب بلقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022.

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما منافسات الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي 2022-2023 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة ، حقق الذئاب الفوز في 18 مباراة وتعادل الفريق في 9 بينما تلقي 11 هزيمة.

في سياق متصل نجح نادي نابولي في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عامًا عن النادي، في موسم أبدع فيه لاعبي البارتنوبي ويسيطرون على جميع الألقاب الفردية حتى الآن في موسم 2022-2023.

يمتلك البارتنوبي أقوى خط هجوم في الكالتشيو بـ69 هدفا بفارق تسعة أهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز

سكنت الكرة شباك نابولي في 23 مرة هذا الموسم ليكون أقوى خط دفاع حتى الآن بفارق هدف وحيد عن نادي لاتسيو.

أصبح المدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي، هو أكبر مدرب يتوج ببطولة الدوري الإيطالي، وذلك عن عمر 64 عامًا و 58 يومًا.

يحتل نابولي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وتمكن النادي من تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه في ليلة جنونية شهدت نزول الجمهور لأرض الملعب للاحتفال باللقب.