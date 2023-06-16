فيفا يحارب العنصرية بفريق يقوده فينيسيوس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” برئاسة جياني إنفانتينو، محاربة العنصرية ضد التميز داخل لعبة كرة القدم، وذلك بتكوين فريق من اللاعبين يقوده البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

فيفا يحارب العنصرية بفينيسيوس

وقال إنفانتينو رئيس فيفا في إجتماع له مع لاعبي منتخب البرازيل قبل مواجهة نظيره غنيا في أول مباريات حملة محاربة العنصرية: " لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورًا عند حدوث ذلك، هذا يكفي، وطلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم ".

وتابع إنفانتينو: " يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانًا نحن جادون في ذلك، نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وبوصفي رئيسًا لفيفا شعرت بالحاجة لذلك ".

يذكر أن تعرض فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل ونجم ريال مدريد لإساءات عنصرية، خلال لقاء ريال مدريد ومضيفه فالنسيا في مايو الماضي وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني.

ودعم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد زميلهم في فينيسيوس جونيور، قبل إنطلاق مباراة فريقهم، أمام نظيرهم رايو فايكانو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدورى الإسباني.

لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس



وارتدي جميع لاعبو فريق ريسال مدريد قميص فريقهم حاملا الرقم 20 وهو الرقم الذي يرتديه جونيور، جاء ذلك دعماً لفينيسيوس بعد واقعه العنصرية التي تعرض لها من قبل جماهير فالنسيا الذين وصفوه بالقرد، في المباراة الماضية.

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم عن استأنافه ضد معاقبته بغلق جزئي لمدرجاته إلى جانب الغرامة المالية، وذلك بعد أزمة توجبه جماهيره إساءات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وعوقب فالنسيا بالغلق الجزئي لمدرجاته لخمس مباريات إلى جانب غرامة قيمتها 45 ألف يورو (48 ألف و500 دولار)، إثر الإساءات التي وجهها مشجعوه لفينيسيوس خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ريال مدريد 1-0، الأحد الماضي في الدوري الإسباني.