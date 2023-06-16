العثور على السياح البريطانيين ضحايا لنش مرسى علم| فيديو

عثرت السلطات على السياح البريطانيين ضحايا لنش مرسى علم، بعد أيام من احتراق المركب السياحي في بحر مدينة مرسى علم.

ونقلت النيابة العامة، الجثث إلى مشرحة بمستشفى الغردقة العام، لإجراء تحليل الحمض النووي ومعرفة هويتها.

وقالت النيابة العامة، أن المفقودين الثلاثة، هم: سيدة ورجلان، كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق "هوريكان" الذي كان يقل 15 راكبًا انجليزيا وطاقما من عشرة أفراد، إضافة اثنين من المرشدين.

وأنقذت السلطات المصرية، 15 شخصًا من المركب، وأظهر الفحص المبدئي للحاث، أن شرارة كهربائية تسببت في اشتعال الحريق في لنش سياحي وسط بحر مرسى علم.

وتزامن حادث السياح البريطانيين، مع حادث السائح الروسي، الذي التهمه القرش في بحر الغردقة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..