اليوم .. منتخب مصريواصل استعدادته لودية جنوب السودان

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعداداته لخوض مباراته الودية أمام منتخب جنوب السودان بعد التأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

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وكانت بعثة منتخب مصروصلت أمس الخميس إلى القاهرة بعد مواجهة غينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم والتي أقيمت على الملعب الكبير بمراكش.

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة عقب العودة من المغرب من التدريبات والمعسكر، ثم أنتظم لاعبي الفراعنة في المعسكر مساء امس الخميس للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم

تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد الفوز على منتخب غينيا بثنائية مقابل هدف.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي ستجمع بيهما على إستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجاري .

ومن المقرر أ تقام مباراة منتخب مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي

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