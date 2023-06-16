إينتراخت فرانكفورت يعلن تفاصيل إصابة مرموش مع منتخب مصر

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب منتخب مصر و نجم الفريق الألماني، وذلك في مباراته منتخب الفراعنة أمام نظيره غينيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وقال نادي إنتراخت فرانكفورت الأماني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “ تويتر “: " الإصابة التي تعرض لها مرموش في المباراة الدولية يوم الأربعاء عبارة عن كدمة، بعد مزيد من الفحوصات التي خضع لها ".

فرانكفورت يعلن تفاصيل إصابة مرموش

إصابة عمر مرموش

يذكر أن خرج عمر مرموش صانع ألقاب منتخب مصر وفرانكفورت الألماني من المباراة التي تجمع منتخبي مصر وغينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من أمم أفريقيا.

خروج مرموش مصاباً في مباراة منتخب مصر

وجاء خروج مرموش للإصابة في الدقيقة العاشرة من المباراة، ليحل محمود تريزيجيه بديلاً له.

و فاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا عن طريق شيروه جيوراسي، وسجل محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد ثنائية منتخب مصر.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الأفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

واحتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الفوز على غينيا بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، وذلك قبل جولة على انتهاء التصفيات بمواجهة إثيوبيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد غينيا عند النقطة 9 بالمركز الثاني.

وانضم منتخب مصر لقائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 المقامة بكوت ديفوار، رفقة كل من: تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار.

منتخب مصر يتاهل لنهائيات أمم أفريقيا للمرة 26

صعد منتخب مصر للمرة 26 في تاريخه كأكثر المنتخبات تأهلًا في كأس الأمم الأفريقية.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي حقق انتصاره الرابع في المجموعة، والثالث على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتربع على القمة منفردًا ويصعد رسميًا للمرة الـ26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد منتخب غينيا، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.