السماح بسفر السعوديين دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن إستقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) محليًا وعالميًا، فقد تقرر السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف حنفي، أن ذلك يتم مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، وكل هذا يأتي في إطار الحفاظ على السلامة الصحية للجميع .

تسهيلات دخول السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة

أعلنت وزارة السياحة السعودية، منح تسهيلات جديدة في دخول المملكة، لحاملي تأشيرات الزيارة مع بعض الدول.

وأكدت وزارة السياحة السعودية، أنه يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة "الشنجن" وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية، من خلال موقع وزارة الخارجية لزيارة المملكة.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وشددت وزارة السياحة السعودية، على أن هذه التأشيرة السياحية، لا تتيح آداء فريضة الحج، كما لا تتيح آداء العمرة أثناء موسم الحج، ولا يمكن لحامليها آداء المناسك خلال الموسم.