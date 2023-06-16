تفاصيل الوساطة الإفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية

حرصت العديد من الدول الإفريقية على بذل جهودها والانخراط بقوة بالسير على خط جهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي عززت تداعيات سلبية على العالم بأثره، حيث كان النصيب الأكبر منها على القارة السمراء، تزامنا مع مكافحتها تعزيز الاقتصاد بعدما تأثر بجائحة كورونا .

الوساطة الإفريقية لحل الأزمة

ويقود الوساطة الإفريقية لحل الأزمة، رؤساء 6 دول هي مصر وجنوب إفريقيا وجزر القُمُر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وزامبيا والسنغال وأوغندا.

وقد شارك رؤساء الدول الست في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتباحث حول مبادرة الوساطة، وأعلنوا عزمهم زيارة روسيا وأوكرانيا، في أقرب وقت ممكن- للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين.

وفى اجتماع عبر الفيديو كونفراس، أكد قادة الدول الـ 6، أن لإفريقيا مصلحة أكيدة فى العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لأثاره السلبية الهائلة على دولها فى قطاعات منها:- "أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولى".

الحرب الروسية الأوكرانية

المبادرة الإفريقية

وشهد الاجتماع بين قادة دول المبادرة توافقًا على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانيين الروسى والأوكرانى على الانخراط فيها بشكل إيجابى.

وقد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة أمس، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، سامح شكري، وزير الخارجية، حيث يضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

المبادرة الإفريقية

والمبادرة الأفريقية، تعد مبادرة اتخذتها القارة الإفريقية، بهدف تسوية الصراع المحتدم في أوكرانيا، اضافة للجهود التي تبذلها بكين للترويج لمبادرة سلام قوبلت بتحفظ من جانب عدد من الأطراف.

رؤساء 6 دول إفريقية

ويقود المبادرة رؤساء 6 دول أفريقية هي مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والسنغال وزامبيا وأوغندا، حيث يؤكد الخبراء قدرة دول إفريقيا على لعب دور مهم في ظل اتخاذ دولها موفقا متوازنا من الأزمة بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة لدولها مع كل من روسيا وأوكرانيا وفي مقدمتها مصر التي حافظت على موقف متوازن حيال الأزمة فضلا عن أن القارة السمراء أصبحت كتلة مؤثرة على المستوى العالمي.

المبادرة وروسيا وأوكرانيا

وكانت البداية عندما أعلنت جنوب إفريقيا، في مايو 2023، عن خطة مقترحة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، المستمر منذ 15 شهرا، وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافقا على استقبال بعثة من زعماء أفارقة، لبحث خطة سلام المقترحة لحل الصراع.

الحرب الروسية الاوكرانية

وأضاف خلال إفادة صحفية مع رئيس وزراء سنغافورة: "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع.. ستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستُجرى"، معتبرا أن "التكهن بنتائجها أمر صعب".

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش جرى إطلاعه على المبادرة، التي "يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء السنغال وأوغندا ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا"وقال رامافوزا إن الولايات المتحدة وبريطانيا عبرتا عن "دعم حذر" للخطة.

طرح مبادرة للسلام

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الحكومية الروسية عن رئيس جنوب أفريقيا تأكيده أنه "تحدث إلى الرئيسين الروسي والأوكراني نيابة عن زعماء أفارقة"؛ لبحث إمكانية طرح مبادرة للسلام، معترفاً في الوقت ذاته بأنه "من الصعب التكهن بنتيجة خطة السلام المدعومة من أفريقيا لحل الصراع في أوكرانيا".

وأكد رئيس جنوب أفريقيا، أن التحرك لن ينحاز إلى أي جانب من الطرفين، وزاد أن "بعض القادة الأفارقة أعربوا عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم في حل الصراع في أوكرانيا".

وقالت جنوب إفريقيا، التي تعد من أقرب حلفاء موسكو في القارة، إنها محايدة، وامتنعت عن التصويت على قرارات للأمم المتحدة تتعلق بالحرب، ورفضت جنوب إفريقيا اتهامات من السفير الأميركي لديها بتحميل أسلحة على متن سفينة روسية، من قاعدة بحرية في كيب تاون، في ديسمبر الماضي.