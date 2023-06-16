منتج مشهور يجمع بين 5 زوجات ويهدد إحداهن بإنهاء حياتها (شاهد)

قالت سيدة تدعى آية فودة، إنها زوجة منتج فني شهير، قام بالجمع بين 5 زوجات على ذمته بالمخالفة للشرع والقانون، قائلًة: “زوجي خطف ابني الصغير وعرض عليا التنازل عنه مقابل 50 ألف جنيه ومجوز 5 سيدات”.

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هددني بالقتل

وتابعت “فودة” خلال استضافتها في برنامج “هي وهما” المذاع على قناة "الحدث اليوم": “قالي ميته بالنسبة لي انا وابنك، ودا حصل بعد ما اكتشفت حقيقة زواجة من 11 امرأة طلق منهم 6 وعلى ذمته 5”.

وواصلت حديثها قائلة: “كان بهددني ياخد ابني لو اتكلمت، وقالي هفعصك تحت رجلي إنتي مش عارفه أنا مين؟”.

منتج مشهور تزوج 11 امرأة

وأشارت إلى أن زوجها منتج مشهور، تزوج من 11 امرأة وحاليًا يجمع بين 5 زوجات على ذمته، وهذا مخالف للشرع.

واختتمت حديثها، قائلة: "أخد ابني مني، ومش عارفه عايش ولا ميت، وآخر مرة قالي ابنك مات وحرق قلبي عليه".