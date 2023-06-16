موعد مباراة ألمانيا وبولندا الودية

يلتقي منتخب ألمانيا ضد نظيره بولندا مساء اليوم الجمعة، في التاسعة إلا ربعا على استاد نارودوي، ضمن استعدادات المنتخبات في فترة التوقف الدولي.



ويستعد منتخب ألمانيا بقوة لبطولة اليورو 2024 والتي يستضيفها على أراضيه، وكان قد تعادل مع أوكرانيا ثلاث أهداف لكلاهم وديا يوم الاثنين الماضي لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني.



يلعب المنتخب الألماني ثلاث مباريات ودية فى يونيو الحالي، و لعب المباراة رقم 1000 فى تاريخه أمام المنتخب الأوكراني، ثم يلتقي بولندا يوم 16 من الشهر نفسه، ثم يلتقي نظيره الكولومبي فى 20 يونيو.



وكانت آخر مباراة جمعت المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني في نوفمبر 2020 في دوري أمم أوروبا، قبل وقت طويل من بدء الحرب التي شنتها روسيا العام الماضي، وفاز وقتها المنتخب الألماني 3-1.



وصعد المنتخب الألماني تلقائيا إلى "يورو 2024" باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويستعد للبطولة عبر مباريات ودية.

ويتخلف عن المنتخب الألماني، مهاجمه تيمو فيرنر والمدافع لوكاس كلوسترمان، في المباراة الودية أمام بولندا.

ويعاني فيرنر من إصابة تعرض لها في الكاحل في نهائي كأس ألمانيا ضد فرانكفورت.



أوضح الاتحاد الألماني، إن مهاجمه لايبزيج غادر معسكر المانشافت بالقرب من فرانكفورت، ولن يكون جاهزا أيضا لمواجهة كولومبيا.



فيما يملك كلوسترمان إصابة عضلية في الفخذ الأيمن في التدريبات استعدادا لودية بولندا، بالإضافة إلى ذلك يغيب عن الماكينات إلكاي جوندوجان في تدريبات الفريق، وذلك بعد وصوله المتأخر للمعسكر.



وكان اللاعب الألماني جوندوجان المتوج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، خاض مرانا منفردا، بينما وصل روبن جوسينس لاعب إنتر ميلان، لمعسكر الماكينات، لكنه تدرب مع باقي المجموعة.



8 بطولات



بوصول منتخب ألمانيا للمباراة رقم 1000 نجحت الماكينات في التتويج بـ8 بطولات رسمية على مدار مشواره، منها 4 بطولات كأس عالم يحل بها في المركز الثاني بقائمة أكثر المتوجين خلف البرازيل بلقب وبالتساوي مع إيطاليا، و3 لكأس الأمم الأوروبية كأكثر المتوجين بالبطولة بالتساوي مع إسبانيا، ولقب وحيد لكأس القارات.







