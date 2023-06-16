يعيش 20 ألف لاجئ سوداني في جنوب السودان على وجبة "البليلة" يوميًا، ويتناولونها مرة واحدة فقط، ويشكون من غياب المنظمات الإنسانية، التي لا تستطيع أن تقدم لهم ما يكفي من مساعدات أيا كانت، الأمر الذي خلق تزمرًا وسط العالقين.

ويقول النازحون: نتناول وجبة البليلة مرة واحدة فقط في هذا المخيم، وأصبحنا ضحايا الحكومة والمنظمات معًا، معربين عن غضبهم من المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

20 ألف لاجئ سوداني يعيشون على وجبة "البليلة" يوميًا

ثلاثة مراكز إيواء مختلفة جنوب السودان تأوي نحو 20 ألف لاجئ يعيشون أوضاعا مزرية، وتشكل حبات الذرة الوجبة الوحيدة التي بالكد يتناولونها، بشكلٍ يومي.

ويشتكي النازحون من غياب الخدمات، وبالمقابل تشتكي المنظمات الحقوقية والإنسانية من التحديات، وما بين الشكوتين يُعاني الجميع هنا في جنوب السودان.

النديم يندد بالتعذيب فى السودان



أصدر مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف كتابًا بعنوان "التعذيب في السودان" يعرض واقع التعذيب في السودان ومدى انتهاكها لحقوق الإنسان، كما يعرض قصص واقعية لسودانيين لاجئين لمصر بعد تعذيبهم.

وذكر الكتاب أن التعذيب في السودان يتم بممارسة أبشع أشكاله فى تاريخ السودان الحديث، وأن ممارسة التعذيب تم تعميمها على نطاق لم يسبق له مثيل، من حيث اتساعه، ومن حيث عشوائيته، وأنه يطال الجميع.



كما عرض الكتاب معنى اللجوء وأنه فى أغلب الأحيان الانفصال عن كل تراث للإنسان النازح وذكرياته وممتلكاته بما تحمله من قيمة عاطفية أو اجتماعية أو ثقافية، مؤكدين أن اللاجئين مرغمون على ذلك.

جدير بالذكر أن مركز النديم قام بإصدار كتاب عن التعذيب فى السودان، تزامنا مع زيارة عمر البشير الرئيس السوداني للقاهرة الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "20 ألف لاجئ سوداني يعيشون على وجبة "البليلة" يوميًا".

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