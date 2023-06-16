إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار العلمين "شاهد"
قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنها عملت على نهج مشاركة المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية منذ بداية تكليفها بهذا المنصب، إذ أنه من الضروري شعور المواطن بكون يستفيد من تلك الخطط، فعلى سبيل المثال رشيد نجدها تضم إحدي فرعي النيل وما عليه من صناعات مثل صيد الأسماك وتعليبه وتمليحه.
تطوير الصرح العظيم مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021
وأضافت "بلبع"، خلال حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم تطوير الصرح العظيم مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021 من أجل خدمة أهالي محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، متابعة أن المستشفى تستقبل ما يقرب 1100 مواطن يوميا ما بين حالات طارئة وأخرى غير طارئة.
يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة
وتابعت، أنه يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة وأكتوبر في مدينة رشيد بناء على تعلميات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويطلق عليها "رشيد الجديدة"، والتي تُقام على مساحة 3100 فدان، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية شمال النيل.
وأشارت إلى أن المدينة تطل على البحر المتوسط بحوالي 10 كيلومتر، وتضم جامعة رشيد الجديدة، إذ تم الانتهاء من بناء 3 كليات من اصل 11 كلية، فضلا عن ضمها مشروع بشائر الخير 4 التي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب تواجد إسكان اجتماعي.