إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار العلمين ‏"شاهد"

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنها عملت على نهج مشاركة ‏المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية منذ بداية تكليفها بهذا المنصب، إذ أنه من ‏الضروري شعور المواطن بكون يستفيد من تلك الخطط، فعلى سبيل المثال رشيد ‏نجدها تضم إحدي فرعي النيل وما عليه من صناعات مثل صيد الأسماك وتعليبه ‏وتمليحه.‏

تطوير ‏الصرح العظيم مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021

وأضافت "بلبع"، خلال حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، أنه تم تطوير ‏الصرح العظيم مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021 من أجل خدمة أهالي ‏محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، متابعة أن المستشفى تستقبل ما يقرب 1100 مواطن ‏يوميا ما بين حالات طارئة وأخرى غير طارئة.‏

يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة

وتابعت، أنه يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة ‏وأكتوبر في مدينة رشيد بناء على تعلميات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويطلق ‏عليها "رشيد الجديدة"، والتي تُقام على مساحة 3100 فدان، وتتبع هيئة المجتمعات ‏العمرانية شمال النيل.

وأشارت إلى أن المدينة تطل على البحر المتوسط بحوالي 10 ‏كيلومتر، وتضم جامعة رشيد الجديدة، إذ تم الانتهاء من بناء 3 كليات من اصل 11 ‏كلية، فضلا عن ضمها مشروع بشائر الخير 4 التي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة إلى جانب تواجد إسكان اجتماعي.‏