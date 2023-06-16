أول ميناء متكامل للصيد في مصر (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “ميناء رشيد.. أول ميناء متكامل للصيد في مصر”.

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الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة تكثف جهودها للإنتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد

وأفاد التقرير، أن الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة تكثف جهودها للانتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد على مسحاة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه.

ميناء رشيد مقام على 48 ألف متر مسطح

وذكر أن ميناء رشيد مقام على 48 ألف متر مسطح، و14 مبنى رئيس في الميناء ما بين ورش صيانة ومبان إدارية وأكثر من مصنع، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بداية تشغيل الميناء بشكل كامل.

ووفقا لما جاء في التقرير فإنه جرى الانتهاء من 75% من الإنشاءات، وخلال شهرين أو 3 شهور سيبدأ التشغيل التجريي للميناء.

ميناء الصيد الذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد

ويأتي تنفيذ مشروع ميناء الصيد الذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع رشيد على خارطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق.