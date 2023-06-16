دليلك لأداء فريضة الحج للمرة الأولى

انطلقت الأفواج في التحرك نحو المملكة العربية السعودية قاصدين أداء فريضة الحج للعام الحالي، وهى الفريضة التي حددتها الشريعة بضوابط حتى تقوم بأدائها على الوجه الصحيح لتنال الأجر والثواب كاملين بعد أداء تلك الفريضة العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى المستطاع من المسلمين بأدائها فى شهر ذي الحجة من كل عام.

ونقدم لكم خلال السطور التالية، دليلًا إرشاديًا لمن يؤدي فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، وذلك حتى تستطيع الحفاظ على الشروط والجوابات وتبتعد عن المحظورات.

دليل أداء الحج

النية:

إعلان النية لأداء الفريضة ويتم لفظا بقول "لبيك اللهم حجًا" وبمجرد نطقها تحرم عليه جميع محظورات الإحرام، النية للغير اذا أداها عن غيره وخاصة المتوفى بقوله لبيك اللهم حجة أو حجا عن فلان، أن ينوى محرما من الميقات حسب جهة قدومه.

مكان الاحرام:

الجحفة: هو ميقات أهل الشام ومصر والسودان وكل دول المغرب العربي ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.

التلبية:

التلبية بترديد "لبيك اللهم لبيك" بعد الإحرام مباشرة وحتى رمى جمرة العقبة الكبرى يوم عيد الأضحى

طواف القدوم:

طواف القدوم وهو أول طواف للحاج بعد وصوله مكة وهو 7 أشواط حول الكعبة، ثم يتنظر الحج بمكة حتى يوم التروية

يوم التروية:

يوم التروية وهو يوم 8 ذى الحجة ويذهب الحاج فى صباحه إلى "منى"، ويبيت هناك ويصلى الصلوات فى مواقيتها قصراً وليس جمعاً.

عرفة:

الوقوف بعرفة وهو يوم 9 ذى الحجة يتوجه فيه الحاج بعد الشروق إلى جبل عرفة، ويصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ويبقى هناك إلى غروب الشمس

المزدلفة:

المزدلفة وذلك بعد غروب يوم عرفة ينطلق الحاج إلى "مزدلفة"، ويصلى فيها صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويبيت هناك إلى طلوع الفجر

رمى الجمرة الكبرى:

رمى الجمرة الكبرى والذبح صباح يوم العيد 10 ذى الحجة يتوجه الحاج بعد صلاة الفجر إلى "منى"، ويرمى الجمرات ثم يذبح ويحلق رأسه أو يقصره

طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة، بعد حلق الرأس يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ويطوف بالكعبة سبعة أشواط طواف الإفاضة

الصلاة بمقام إبراهيم:

الصلاة بمقام إبراهيم بعد طواف الإفاضة يصلى الحاج ركعتين وراء مقام إبراهيم، أو فى أى بقعة من الحرم

الصفا والمروة:

الصفا والمروة بعد الصلاة يتوجه الحاج للسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد الانتهاء يعود إلى "منى" للمبيت بها

يوم التشريق الأول:

يوم التشريق الأول، بعد صلاة ظهر 11 ذى الحجة يرمى الحاج الجمرات، ويدعو الله ثم يذهب إلى منطقة "منى" ويبيت هناك

يوم التشريق الثانى:

يوم التشريق الثانى، فى يوم 12 ذى الحجة يفعل الحاج ما فعله فى اليوم الأول، ثم يرجع إلى منى لقضاء الليلة بها

طواف الوداع:

طواف الوداع فى اليوم الثالث للتشريق يكرر الحج نفس ما فعله أول وثانى يوم، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من سبعة أشواط، وبذلك يكون قد أتم الحج

جبل الرحمة:

صعود جبل الرحمة ليس ركنا بل يكفى المكوث فى أرض عرفة المنبسطة.

المحظورات:

الالتزام بعدم الجدل أو الفسوق أوالمشاحنة نهائيا

لا حج بدون الوقوف بعرفة

الوقوع فى أى خطأ يجبر بدم ما عدا فوات الوقوف بعرفة فيفسد الحج

التعطر مع لبس المحيط والجدال