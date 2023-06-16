مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم 118 رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل

وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

استقبال 118 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم استعدت لاستقبال 118 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل تقل حوالي 25 الف سائح أجنبى من حوالي 10 جنسيات أوربية من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج.

لافتا حرص الفنادق والمنتجعات السياحية على إستقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف بواسطة فرق العلاقات العامة بالفنادق وتنظيم مهرجانات وحفلات على الشواطئ المفتوحة بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.