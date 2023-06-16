ميناء رشيد فتحة خير لأهالي المدينة (فيديو)

قال السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد، إن الميناء المتواجدة بين ‏رشيد وبرج رشيد ستكون فتحة خير على أهالي المدينة وبوغاز رشيد الذي يحتوي ‏على البحيرة وكفر الشيخ، إذ ستضم بنزينة كبيرة ومصنع ثلج وآخر معلبات فضلا ‏عن مصنعي للصيانة البحرية والشباك. ‏

اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف "حميدة"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية: "إذا تواجد ‏الميناء وجدت مصلحة لأهل البلد، وبناء عليه نجد التنمية العمرانية بشكل عام في ‏بوغاز، اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ‏يحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الصيادين".

كان لا يوجد اهتمام بفئة الصيادين خلال العقود السابقة

وتابع شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أنه كان لا يوجد اهتمام بفئة الصيادين خلال العقود السابقة، ولكن الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة، إذ أنه من فترة لأخرى برئيس ‏الهيئة من أجل النهوض بقطاع الصيد وتوفير كل مسلتزمات الصيادين، وهذا ما ‏نلمسه على أرض الواقع فعليا، مشيرًا إلى أن الميناء خير لنا.‏

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بزيارة استمرت إلى يومين بدأها بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وإلتقائه بأهالي البحيرة، والاستماع إليه، وفي اليوم الثاني توجه إلى الإسكندرية لحضور مؤتمر الشباب، وذلك بتواجد العديد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم وزير النقل، الذي قام بشرح تفاصيل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأبعاد.