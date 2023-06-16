استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وكذا زراعة الأشجار بالطريق، حيث يأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.

وأكد المهندس أحمد علي، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لشريحة محدودى الدخل، بإجمالي ١١١ عمارة نموذج ٧٥م٢ للوحدة، والجاري تنفيذها تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الفنية، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لتوفير المسكن الملائم للمواطن المصرى بالمدن الجديدة.

واستكمل مسئولو " الإسكان " الجولة داخل مشروع سكن كل المصريين بتفقد نموذج الإسكان الأخضر، لمتابعة مشروع إنشاء ٣٥٨ عمارة، ومشروع إنشاء ٣٤٤ عمارة تحت إشراف مركز بحوث الإسكان والبناء، بهدف دفع العمل ورفع معدلات الإنجاز بالمشروع.

تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة

إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة

وأشاد مندوبو وحدة الدعم الفنى بوزارة الاسكان، بالجهد المبذول من قبل مسئولى جهاز مدينة حدائق العاصمة، مؤكدين ضرورة حث الشركات العاملة بالمشروع على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بالمتابعة الدورية لأعمال الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة، وضرورة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حول العمارات، وتمهيد الطرق الداخلية حولها، وأن تقوم شركات النظافة برفع أية مخلفات حول العمارات.

وشدد رئيس الجهاز على المرور الدائم من قبل مسئولى الجهاز على المناطق المختلفة لتوفير الأمن لقاطني المدينة، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة فى أسرع وقت ممكن وطبقاً للبرامج الزمنية لتوفير سبل الراحة للسكان.