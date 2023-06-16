أول حكم قضائي في تفجير مرفأ بيروت| شاهد

صدر أول حكم قضائي في تفجير مرفأ بيروت، من محكمة بريطانية بعد أن حددت الجهة المتورطة في الانفجار، وأدان القضاء البريطاني شركة سافارو صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم.

وأقرت محكمة العدل العليا في بريطانيا، تعويضًا بقيمة 800 ألف جنيه استرليني، وهو ما يساوي أكثر من مليون دولار أمريكي، لأهالي ضحايا الطفلة الكسندرا النجار ، وعائلة عنصر رجل الإطفاء رالف ملاحي والجريحة إنعام كيّال.

وعقب والد الطفلة ألكسندرا النجار: أن قرار محكمة العدل العليا في بريطانيا، فوز وانتصار لحق ابنتنا وضحايا مرفأ بيروت ، وانتصار إلى كل اللبنانيين الذين يواجهون المنظومة التي تُعيق تحقيق العدالة ولا تسمح بالوصول إلى الحقيقة في لبنان.

ويجبر قرار محكمة العدل العليا في بريطانيا، شركة سافارو، صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم، بدفع تعويضات لأهالي الضحايا المدعين .

اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة باستمرار التحقيق

اشتعلت الاحتجاجات قبل أسابيع بعد أنباء عن تكليف قاضٍ ثانٍ بقضية انفجار المرفأ، وقام أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت بتجديد الاعتصامات، اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدل، وذلك لتأكيد الاعتراض على تعيين قاضٍ رديف لمتابعة التحقيقات.

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تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع جلسة لمجلس القضاء الأعلى للبت بالموضوع. وفقًا لموقع الغد الإخباري.

يأتي هذا الاعتصام لرفع الصوت مجدداً من قبل أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وللتأكيد على رغبتهم في معرفة حقيقة انفجار المرفأ بعد أكثر من عامين على الحادث الأليم.

وأشارت إلى أن الأهالي يريدون أن يعود المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، لمهمته في هذا الملف لكي يتمكن من إصدار قرار، إلا أنه متوقف عن العمل بموجب طلبات الرد التي تم تقديمها ضده، لذا يرغب الأهالي في تشكيل هيئة محكمة التمييز للنظر بطلبات الرد لعودة البيطار إلى مهامه.

ولفتت إلى أن وزير العدل اللبناني كان قد تقدم بمقترح لمجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض رديف للنظر بدعوات الموقفين في

هذا الملف من أجل البت في القضية بشكل جانبي، ولاقى الأمر انتقادات كثيرة، خاصة أن أبرز الموقوفين هو المدير العام السابق للمرفأ، بدري ضاهر، والذي يعد مقربًا من “التيار الوطني الحر”.

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وأكدت، أن الأهالي لا يريدون إقحام التداخلات السياسية في قضية تفجير المرفأ، وحاليًا القضية ينظر بها مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على تعيين قاضٍ رديف باعتبار أن مسألة نظر عدد من القضاة في ذات القضية هو أمر معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، ويريد المجلس أن يكون هذا القاضي الرديف حياديًا لا انتماءات سياسية له.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "القضاء البريطاني يحدد الجهة المتورطة في انفجار مرفأ بيروت.. ما هي؟".

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