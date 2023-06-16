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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أوكرانيات يجمعن مياه الأمطار للشرب| فيديو

أوكرانيات يجمعن مياه
أوكرانيات يجمعن مياه الأمطار

أوكرانيات يجمعن مياه الأمطار للشرب، وهي وسيلتهن للبقاء على قيد الحياة في ظل الصراع الأوكراني الروسي، ونجد هنا مشاهد لنساء من العجائز الأوكرانيات، يجمعن أوعية ووضعها في حديقة المنازل لجمع مياه الأمطار للشُرب منها. 

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أوكرانيات يجمعن مياه الأمطار للشرب

حدثت هذه المشاهد القاسية، بعد انهيار خزان كاخوفكا، المجاور إلى بلدة هروشيفكا، وفقد الخزان ثلاثة أرباع مياهه بعد تدمير سد كاخوفكا.

 

وتحاول السلطات الأوكرانية توفير مياه الشُرب الصالحة للسكان في القرى المجاورة لــ سد كاخوفكا المنهار. 

ويقول ييفين سيتشينكو، رئيس إدارة منطقة كريفي ريه: " إذا لم أكن مخطئًا فقد انخفض منسوب المياه ما بين 5 إلى 6 أمتار، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، والمضخات الموضوعة على الشاطئ بعيده عن ضخ المياه ، واستنزفت المياه في بعض المناطق لمسافة 1000 متر، وفي أماكن أخرى على بعد أكثر من 2000 متر من الشاطئ، وهذه كارثة بيئية لم يسبق لها مثيل". 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "أوكرانيات يجمعن مياه الأمطار للشرب". 

 

شاهد الفيديو.. 

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