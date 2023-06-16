سائق لودر يُنهي حياة عامل بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة بالطريق الإقليمي، حادث اصطدم لودر بعامل ما أسفر عن وفاة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بوفاة أحد الأشخاص، بالطريق الإقليمي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن لودر اصطدم به، مما أسفر عن مصرعه.

تم التحفظ على سائق اللودر، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر ظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات، مرورًا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر حالة من الانتظام المروري، كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية ومحطة فكتوريا.

حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورًا بالإسعاف وميدان التحرير.

شهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت أشراف، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.