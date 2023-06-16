موعد مباراة إنجلترا ومالطة بالتصفيات الأوروبية ..والقنوات الناقلة

يحل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره منتخب مالطة مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على الملعب الوطني وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024.

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ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساوية مع مقدونيا الشمالية ، فيما يتواجد منتخب مالطة في قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط .

موعد مباراة إنجلترا ومالطة

وتنطلق صافرة بدء أحداث مباراة إنجلترا ومالطة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومالطة

وتذاع أحداث مباراة إنجلترا ومالطة بالجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium " الناقل الحصري لمباريات البطولة .

معلق مباراة إنجلترا ومالطة

ويعلق على أحداث مباراة إنجلترا ومالطة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium “ المعلق المصري على محمد على .

وكان المنتخب الإنجليزي حقق فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1 وذلك في بداية مشواره في التصفيات ، ثم نجح في تحقيق الفوز على منتخب أوكرانيا بهدفين دون رد في المباراة الثانية .

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إيطاليا ومقدونيا ومالطا وأوكرانيا.

ويسعي المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم على مالطة من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وتعزيز صدارة جدول ترتيب المجموعة.