كفيف أردني مذيعًا للأخبار| شاهد
كفيف أردني مذيعًا للأخبار.. الشاب الأردني راشد الربابعة، نجح في تحقيق حلم طفولته بالعمل مذيعًا للأخبار على شاشة التليفزيون رغم فقدانه حاسة البصر تمامًا.
ويقول المذيع الأردني راشد الربابعة: " الحمدلله مع الإصرار قدرت أحقق واحد من أحلامي التي اتمناها.. بلا شك الشعور أول تقديم نشرة الأخبار ، كان شعورًا بالمسؤولية، لأن العالم كله يُشاهدك ، والتليفزيون له طابعه وهيبته ومظهره ، ويتطلب منك الأمر استخدام كل مهاراتك".
كفيف أردني مذيعًا للأخبار
درس راشد الربابعة (26 عامًا) في الجامعة تخصص الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ، وبدأ العمل في نشرة إعلامية محلية، تُبث عبر الإنترنت ، قبل أن ينضم لاحقا إلى قناة تليفزيونية.
جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: " شاب أردني كفيف يقدم الأخبار على شاشة التلفزيون".
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