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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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كفيف أردني مذيعًا للأخبار| شاهد

الشاب الأردني راشد
الشاب الأردني راشد الربابعة المذيع الكفيف

كفيف أردني مذيعًا للأخبار.. الشاب الأردني راشد الربابعة، نجح في تحقيق حلم طفولته بالعمل مذيعًا للأخبار على شاشة التليفزيون رغم فقدانه حاسة البصر تمامًا. 

مذيع كفيف 

ويقول المذيع الأردني راشد الربابعة: " الحمدلله مع الإصرار قدرت أحقق واحد من أحلامي التي اتمناها.. بلا شك الشعور أول تقديم نشرة الأخبار ، كان شعورًا بالمسؤولية، لأن العالم كله يُشاهدك ، والتليفزيون له طابعه وهيبته ومظهره ، ويتطلب منك الأمر استخدام كل مهاراتك". 

كفيف أردني مذيعًا للأخبار

درس راشد الربابعة (26 عامًا) في الجامعة تخصص الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ، وبدأ العمل في نشرة إعلامية محلية، تُبث عبر الإنترنت ، قبل أن ينضم لاحقا إلى قناة تليفزيونية. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: " شاب أردني كفيف يقدم الأخبار على شاشة التلفزيون". 

 

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