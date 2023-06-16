وزير العمل يحث المصريين بسويسرا على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

نظم مجلس إدارة الجالية المصرية، برئاسة محمود فضل، وجمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية، لقاءًا مع وزير العمل حسن شحاتة، بحضور فريد موسى، نائب رئيس الجالية، وعددًا من المصريين المقيمين بجنيف السويسرية، وذلك في ختام مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنتهي أعماله اليوم الجمعة في جنيف.

حرص أبناء الجالية المصرية التأكيد على تواصلهم ومتابعتهم المستمرة لكافة مجريات الأمور في مصر، وما تشهده البلاد من نهضة واستقرار، في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالوا إنهم يتابعون وبفخر تلك الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع من افتتاح مشروعات وبناء مدن جديدة، توفر فرص عمل، وتساهم في عملية التنمية، رغم التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في تهديد العالم بالبطالة وغياب الحماية الاجتماعية حسبما رصد مؤتمر العمل الدولي الذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة في جنيف.

وزير العمل مع المصريين في سويسرا

وأكدوا أن دولة 30 يونيه قادرة على مواجهة كافة الصعاب والتحديات مثلما فعلت خلال التسع سنوات الماضية، مشيرون إلى أنهم مساندون لكافة سياسات التنمية والتعمير والبناء.

وطمأن وزير العمل حسن شحاتة، أبناء مصر في جنيف على الأوضاع داخل بلادهم، ونقل إليهم الصورة الحقيقية التي تشهدها البلاد من تنمية وعمران رغم تحديات العالم، وحثهم على المزيد من التماسك، والتواصل مع بلادهم، والاستمرار في المشاركة بكافة الأشكال في دعم تلك السياسات التي تشهدها البلاد في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير العمل مع المصريين في سويسرا

وزير العمل مع المصريين في سويسرا