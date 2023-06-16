اتهام جندي أمريكي في حادثة عنصرية| شاهد

اتهمت هيئة المحلفين اكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، جندي في حادثة إنهاء حياة عنصرية، بعدما ثبت شروعه في إنهاء حياة "مشرد" يُدعى جوردان نيلي، أمريكي من أصول أفريقية، في مترو الأنفاق بمانهاتن.

وصوت هيئة المحلفين الكبرى، في نيويورك الأمريكية ، على اتهام جندي في البحرية الامريكية، بإنهاء حياة المشرد جوردان نيلي، بعد خنقه لمدة 15 دقيقة.

ظهر الجندي الأمريكي، (بيني 24 عامًا) عبر مقطع فيديو وهو يخنق (نيلي 30 عاما) بعد إثارته اضطرابات بصراخه داخل مترو الانفاق، لكنه لم يهدد أي شخص جسديًا، وفقا لما ذكره شهود عيان.

اتهام جندي في حادثة عنصرية

وأفادت قتارير بأن وفاة يخنق (نيلي 30 عاما) ، كانت بسبب الضغط على الرقبة ، في المقابل برر (بيني 24 عامًا) فعلته بـت الدفاع عن النفس .

واثارت حادثة قتل "مشرد" ، احتجاجات واسعة على مستوى البلاد ، ويمثل الجندي الأمريكي، (بيني 24 عامًا) ، امام هيئة المحلفين الكُبرى في نيويورك، للتحقيق في ملابسات الجريمة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: " هيئة المحلفين الكبرى تتهم جندياً أميركياً بقتل المشرد جوردان نيلي".

شاهد الفيديو..