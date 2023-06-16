الجمعة 16 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مفاجأة مدوية بعد فتح قبر الفنان عبدالحليم حافظ لنقل رفاته بسبب تسرب المياه (فيديو)

الفنان عبدالحليم
الفنان عبدالحليم حافظ

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تفاصيل فتح قبر عمه لنقل رفاته بعد تسرب المياه إلى المقابر المجاورة.

وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، "بعد فتح قبر الراحل فوجئنا بجثمانه كما هو لم يتحلل، وهللنا الله أكبر ومشاء الله، والناس قالولي ما دام حاجة حلوة قولها".

 فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، النار على المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني الفنان عبد الحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب" وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها".

وصرح محمد شبانة بأن ذلك ييعد إساءة كبيرة جدا للعندليب الأسمر، مشددا على أنه سيقاضي المنتج محسن جابر.

 


 

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