قطع مياه الشرب عن منطقة بالجيزة 8 ساعات اليوم

أعلن محافظ الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى – البراجيل ضمن المشروعات القومية، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023م.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى منطقة ( البراجيل )، مؤكدةً على توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).



