5 مليارات دولار استثمارات قطرية بالعراق

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن نية الدوحة استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة.

وجاء ذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى العراق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على مواصلة بلاده دعم العراق وشعبه.

وشدد على أن زيارته إلى بغداد تعكس عمق العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين، ورغبتها في تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه وعلى هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للعراق، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون لتأسيس شركة مشتركة لبناء وتشغيل سفن نقل النفط الخام والمنتجات النفطية حسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين، وعلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون لإنشاء مصفى بالعراق بطاقة (150) ألف برميل لليوم، وعلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون لتجهيز العراق بالغاز المسال، والتعاون مع الشركات القطرية المتخصصة في مجال بناء محطات لاستقبال الغاز وإنشاء الخزانات الخاصة بذلك، وإنشاء البنى التحتية اللازمة لذلك من محطات كهربائية وخطوط أنابيب.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال تجهيز النفط الخام العراقي إلى مصافي ومخازن دولة قطر، وعلى مذكرة تفاهم لتطوير دولة قطر لمدن سكنية حديثة في بغداد، وعلى مذكرة تفاهم لتطوير فنادق خمس نجوم في بغداد، وعلى مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في عدة محافظات عراقية، إضافة لمذكرة تفاهم لتطوير وإنشاء محطات كهرباء في عدة مدن عراقية.