أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، عقب انخفاضه مرتين متتاليتين ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث على موقع جوجل العالمي لمعرفه سعر الذهب اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2280 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الجمعة، للوقوف على أخر مستجدات يشهدها المعدن الأصفر بعد التوترات التي شهدها أسعاره خلال الفترات السابقة، وجاءت أسعاره على النحو الآتي

سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم

هدوء في سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، حيث استقر نحو 2607 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل في سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم، ثباتا نحو 2280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18، بداية تعاملات اليوم ، عند 1955 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ، نحو قيمة 18340 جنيهًا.