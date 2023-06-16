أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على واقعة المشجع الزملكاوي

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على واقعة مشجع نادي الزمالك الذي تواجد في المغرب بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدلى سيد عبدالحفيظ بتصريحات تليفزيونية معلقا على واقعة مشجع الزمالك في المطار المغغربي قائلا “ مشجع الزمالك القادم من ألمانيا فكره مشوه، ولم يستفزنا ما فعله وأعلم أنها حالة فردية لا تخص كل جماهير ناديه ”.

وأضاف مدير الكرة بلأهلي “ رد فعل لاعبي الأهلي طبيعي وأثار اعجابي للغاية، لا يوجد فينا شخص مثالي بنسبة 100%، لا تحاسبني على رد الفعل، وتتغافل الفعل نفسه ”.

وأتم تصريحاته “ على المستوى الشخصي أكون إنسان مختلف لكن كرويًا لو اتيحت لي رد الإساءة سأهينه وهذا في نطاق الكرة، لذا لا توجد مشكلة في الرد مطلقًا ”.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي ..

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.