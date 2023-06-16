الفضائح تلاحق جونسون بعد استقالته من البرلمان.. فيديو

خرق بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية سابقًا، قوانين حجر كورونا الذي وضعها بنفسه، كما ضلل البرلمان، في قضية «بارتي غيت» المرتبطة بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق جراء فيروس كورونا في مقره في داونينج ستريت عندما كان رئيسًا للوزراء.

قالت ثانغام ديبوني، نائبة في البرلمان، أن "بوريس جونسون كاذب، كذب على النواب وعلى أهل هذا البلد، وكذب على الممرضين والأطباء وسائقي الناقلات، وكل من يعرض حياته للخطر أثناء الوباء"، مضيفة أن الناس ضحوا كثيرًا واستحقوا رئيس وزراء يقدر الحقيقة وشخصًا يقود بالقدوة، واتضح أنه لم يكن كذلك.

وهناك تقرير فند جرائم جونسون ودعا لتعليق عضويته لمدة من البرلمان، وسحب صلاحيته كنائب سابق، واستبق جونسون تقرير الإدانة بتقدين استقالته قبل أيام قليلة، وشكك بنوايا لجنة التحقيق الذي قال عنها أنها مشوشة ونتائجها كاذبة، وأجندتها الإطاحة به سياسيًا.

واتهم جونسون رئيس الوزراء الحالي سوناك، بتحريك المشهد من خلف الكواليس، وقد تؤدي الأزمة إلى خروج بوريس جونسون من الحياة السياسية نهائيًا أو يدخل في صراعات قد تودي بنهاية حكومة سوناك أيضًا.

استقالة بوريس جونسون من البرلمان البريطاني بعد فضيحة بارتي جيت:

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة بارتي جيت.

وأكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورًا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقال إنه يستقيل من عضوية البرلمان لأن "من الواضح" أن اللجنة "عازمة على استخدام الإجراءات ضدي لطردي من البرلمان".

ولدى لجنة الامتيازات في البرلمان سلطة التوصية بتعليق عضوية جونسون في البرلمان لأكثر من 10 أيام إذا اكتشفت أنه ضلل البرلمان بلا مبالاة أو عن عمد، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات على مقعده.

وأضاف جونسون في بيان: "أجبرتني على الخروج (من البرلمان) حفنة صغيرة من الناس من دون دليل يؤيد تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين فضلًا عن جمهور الناخبين الأوسع".

جاء ذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة “العربية” الخميس.