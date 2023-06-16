علي جمعة يصف 30 يونيو بيوم الله.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محمد مرسي اتصل بي 10 ونصف صباح يوم الجمعة، أن أحضر لصلاة الجمعة معه، ورفضت، لكنه ترجاني أن أحضر فوافقت، وذهبت فأجلسني عن يمينه وشيخ الأزهر عن شماله، وهذا يعني أنه لا يعرف البروتوكولات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام، ويجب أن يجلس عن يمين الرئيس، وأنا كنت المفتي وقتها، فهذا يعكس جهله بأمور القيادة، لأنها تفاصيل صغيرة لكن دالة.

وأوضح أنه بعد الصلاة طلب مني أن أجلس معه وأدله على الخير، فقلت له كيف أتصل بك، فلم يكن يعرف رقمه، فطلب إلى رئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي أن يمليني الرقم، فأملاه لي بشكل خطأ حتى لأ أتواصل معه.

وتابع أن أحد الدعاة المشهورين جلس بجواري في رحلة عمرة، وأخبرني أن محمد مرسي كان يتصل به يوميا يتحدث معه، وكان يبكي في الهاتف ويقول "المسؤولية أكبر مني"، فليس هكذا تدار الدول، تعلمنا من الخلفاء الراشدين كيف تدار الدول.

يوم الله

ونوه إلى أن 30 يونيو 2013 من أيام الله، وقال تعالى "فذكرهم بأيام الله"، وهي الأيام التي نصر الله فيها أمة من الأمم أو مجتمعا من المجتمعات، وأهل التفسير لا يعترضون على هذا.

وأضاف أن اليوم القومي للمحافظات هو أيضا من أيام الله، حيث تتخذ المحافظة يوما معينا عيدا لها، تفتخر بيه لحدث ما أو انتصار ما من الله به عليها.

وأوضح أن 3 يونيو من أيام الله لأنه يوم عظيم الشأن تحررنا فيه من الجهالة ومن التجارة الرخيصة بالدين، وهو يوم فارق بين الحق والباطل، وفيه توفيق إلهي ألقى الله فيه في قلب الشعب هذا الحراك، فهذا الإجماع الشعبي وهذا التآلف بين القلوب لا يقدر عليه إلا الله.