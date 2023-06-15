بطل اقتحم النيران وأنقذ بنزينة من كارثة.. فيديو

قال فتحي كمال، سائق وبطل إنقاذ بنزينة المعنا بقنا من الاشتعال، إن أثناء حريق تريلا الوقود قرر قيادتها وهى مشتعلة وإبعادها عن محطة الوقود لينقذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف أنه لم يشعر بالخوف في محاولته للإنقاذ، لافتًا أنه إذا شعر بالخوف ستكون العواقب جسيمة، إضافة إلى أن سيارة الوقود تحمل وقودًا وبجانبها محطة غاز طبيعي، ووجودها بجانب مباني سكنية.

وتابع فتحي أنه شاهد اشتعال النار وهو جالس بجوار السيارة، ولم يعلم مصدرها قائلًا: "النار دخلت عليا في المكان اللي قاعد فيه فجأة، وكنت ناوي أخد العربية بعيد عن المكان اللي فيه البيوت"، متابعًا: "اللي خلى العربية وقفت معايا في المنطقة دي إن خراطيم الهواء بتاع العربية تلفتها النار".

النار دخلت السيارة أثناء قيادتها:

وأكد أن النار وصلت داخل كبينة السيارة أثناء قيادته لها، مضيفًا: "الناس فضلت تقولي كفاية يا عم فتحي انزل"، لافتًا أنه رفض النزول حتى يتمكن من إبعادها لأبعد مكان عن محطة الوقود والمباني السكنية، مضيفًا أنه أصيب بحروق متفرقة في ظهره وذراعيه وأذنيه، كما توجه بالشكر لمحافظ قنا لزيارته في المستشفى ولزملائه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع على قناة “المحور”، اليوم الخميس.