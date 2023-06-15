25 يناير كتبت نهاية جماعة الإخوان.. فيديو

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن أحداث 25 يناير كانت بداية النهاية لجماعة الإخوان الإرهابية، التي كتبت شهادة وفاتها في بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها عبثت بمقدرات الشعب وخطفت السلطة في البلاد.

وأضاف أن هناك فرقا بين طرح مشروع بديل للحكم والاستيلاء على الحكم، ومن ثم سقطت كل الأقنعة وانكشف الوجه القبيح للجماعة الإرهابية والتي أعلن رئيسها على مستوى العالم اعتزازه بالكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كشفت زيف جماعات التطرف، موضحا: "لولا 25 يناير ما صعدت جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم".

مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

وتحتفل البلاد بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي سجلها أبناء المحروسة بحروفٍ من نورٍ في صفحات التاريخ، عندما استشعر أن البلاد اختطفت من الجماعة الإرهابية، وذاهبة نحو المجهول.

ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية واسعة النطاق، أدت إلى الإطاحة بالرئيس المعزل محمد مرسي وحكومته التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. وشارك في هذه الثورة ملايين المصريين من مختلف الفئات والأطياف السياسية، وتمتد أحداثها على مدى عدة أيام.

وجرى تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات في مختلف المحافظات، وكانت مطالب المتظاهرين تتمحور حول الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، والتي قادت إلى تدهور الأوضاع في البلاد وتفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاءه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.