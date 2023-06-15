الزمالك يعلن موعد انتهاء إنشاء فرع أكتوبر

أكد أحمد مرتضى منصورعضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم الانتهاء من إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر في عام ونصف تقريبا.

وقال عضو المجلس في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم :" انشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر سيكون مكلف ويتطلب مليارات".

واستعرض عضو المجلس فيديو تخيلي لفرع النادي بالسادس من أكتوبر واستاد الزمالك الجديد، وأضاف أن مساحة النادي 128 فدان، وسيتم تنفيذه على مراحل، وستكون مرحلة بناء الاستاد أخر المراحل، وسيكون هناك مرحلة خاصة بكرة القدم منها 6 ملاعب للناشئين وملعبين للفريق الأول ومقر لإدارة الكرة، بالإضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى "كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة"، بالإضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة ولعبة البادل.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بالتحية لأعضاء الجمعية العمومية بعد اقبالهم على سداد الاشتراكات السنوية في الأيام الماضية للمساهمة في انعاش خزينة النادي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قام بتنفيذ مبادرتين الأولى مع وزارة المالية وتم تشكيل لجنة وتم الاتفاق على رفع الحجز عن أرصدة النادي.

وأضاف أن المبادرة الثانية مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى النادي.

وشدد على أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض مبادرة لحل أزمة مستحقاته لدى النادي لرفع الحجز عن أرصدة النادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .