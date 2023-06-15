الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الشرطة تقتحم شقة للأعمال المنافية وتحرر بائعات الهوى من المجرمين.. شاهد

حررت الشرطة بائعات
حررت الشرطة بائعات الهوى العاملات بالإكراه

قالت الشرطة الإسبانية إنها حررت 15 امرأة تم الاتجار بهن، وقد أجبرن على ممارسة البغاء في أمكنة مختلفة من محافظتي مرسية والمرية.

وقد تورطت في هذه العملية شبكتان إجراميتان أتتا بهؤلاء النسوة من كولومبيا والإكوادور بحسب الشرطة، التي قالت إنه تم اعتقال أعضاء من الشبكتين المذكورتين.

وقالت أيضا إنه تم استدراج النساء إلى إسبانيا اعتمادا على مزاعم كاذبة، وإن عناصر من الشبكتين كانوا يراقبوهن إلكترونيا، بعد وصولهن، حسبما نشرت يورونيوز.

txt

تشكيل إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

txt

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف حملات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات

txt

اعتماد أشرف صبحي عضوًا لفترة جديدة بمجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

تظاهر ضد البغاء

وفي مايو من العام الماضي، تظاهر الآلاف معظمهم من النساء في مدريد، السبت في مسيرة لمطالبة الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة.

ودعت إلى المسيرة حوالي 186 مؤسسة ومنظمة نسوية وفقا للشرطة الإسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مثل "إلغاء القوانين المتعلقة بالدعارة" و "لا زبائن لا تجارة" وغيرها من الشعارات.

يجدر بالذكر إن البغاء شرعي ومسموح به قانونيا في إسبانيا ولكنه يعتبر منافيا للأخلاق العامة، لذلك لا تتمتع بائعات الهوى بأي حقوق، كما لا يحق لهن التمتع بالضمان الاجتماعي.

مواد متعلقة

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف حملات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات

اعتماد أشرف صبحي عضوًا لفترة جديدة بمجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

ترشيح أشرف صبحي لفترة جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

غداً.. مخاطر المنشطات والمخدرات في ندوة ثقافية بجامعة طنطا

وزير الرياضة يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

المنشطات توقف لاعب الترجي التونسي ثلاثة أشهر
الجريدة الورقية