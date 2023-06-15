الشرطة تقتحم شقة للأعمال المنافية وتحرر بائعات الهوى من المجرمين.. شاهد

قالت الشرطة الإسبانية إنها حررت 15 امرأة تم الاتجار بهن، وقد أجبرن على ممارسة البغاء في أمكنة مختلفة من محافظتي مرسية والمرية.

وقد تورطت في هذه العملية شبكتان إجراميتان أتتا بهؤلاء النسوة من كولومبيا والإكوادور بحسب الشرطة، التي قالت إنه تم اعتقال أعضاء من الشبكتين المذكورتين.

وقالت أيضا إنه تم استدراج النساء إلى إسبانيا اعتمادا على مزاعم كاذبة، وإن عناصر من الشبكتين كانوا يراقبوهن إلكترونيا، بعد وصولهن، حسبما نشرت يورونيوز.

تظاهر ضد البغاء

وفي مايو من العام الماضي، تظاهر الآلاف معظمهم من النساء في مدريد، السبت في مسيرة لمطالبة الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة.

ودعت إلى المسيرة حوالي 186 مؤسسة ومنظمة نسوية وفقا للشرطة الإسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مثل "إلغاء القوانين المتعلقة بالدعارة" و "لا زبائن لا تجارة" وغيرها من الشعارات.

يجدر بالذكر إن البغاء شرعي ومسموح به قانونيا في إسبانيا ولكنه يعتبر منافيا للأخلاق العامة، لذلك لا تتمتع بائعات الهوى بأي حقوق، كما لا يحق لهن التمتع بالضمان الاجتماعي.