مرتضى منصور يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيحدد بنفسه موقفه من الترشح لخوض انتخابات القلعة البيضاء سواء في صدور قرار من المحكمة بتأييد قرار عزله أو لا.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" عائلتي لا تريد أن أستمر في العمل التطوعي بعد كل ما شاهدته في الفترة الماضية".

وشدد على أنه سيتم عقد جمعية عمومية يوم 11 أغسطس، وستكون هناك جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالنادي، وجمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المجلس.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بالتحية لأعضاء الجمعية العمومية بعد اقبالهم على سداد الاشتراكات السنوية في الأيام الماضية للمساهمة في انعاش خزينة النادي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قام بتنفيذ مبادرتين الأولى مع وزارة المالية وتم تشكيل لجنة وتم الاتفاق على رفع الحجز عن أرصدة النادي.

وأضاف أن المبادرة الثانية مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى النادي.

وشدد على أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض مبادرة لحل أزمة مستحقاته لدى النادي لرفع الحجز عن أرصدة النادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .