ابن شقيق عبدالحليم حافظ يقاضي المنتج محسن جابر.. فيديو

أزمة جديدة اشتعلت خلال الساعات الماضية، إذ اتهم محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، المنتج محسن جابر، بالاستيلاء على تراث عمه من خلال شركته، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها"، مؤكدًا أن هذه إساءة كبيرة جدًا للفنان الراحل.

وقال: “سأقاضي المنتج محسن جابر للحفاظ على تراث بلدي، وهو يميز مصر عن الدول الأخرى"، مطالبًا بمحاسبة المسئول الذي منح الترخيص للشركة، قائلًا: "أنا معايا الحق ولن أتراجع عن مقاضاته".

إعلانات بأغاني عبدالحليم حافظ:

أوضح ابن شقيق عبدالحليم حافظ، أنه تفاجأ أن شركة من شركات محسن تصدر مهرجان باسم حبيبها، متابع: "بيدخلوا عبدالحليم كده في جملة وبعدها يخش مهرجان اسمه حبيبها، فشيء غريب ميقولش بقى أنا حامي الغنوة والكلام ده وهو في الآخر بيكسب من الأغاني دي ومن أغاني المهرجانات برضو".

وتابع: "بلاقي إعلانات كمان بأغانيه، هو أنا عشان أكسب 50 ألف دولار أدخل اسم عبدالحليم في إعلان منتج رش والكلام ده".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.