عاجل
الشرطة تقتحم شقة للأعمال المنافية وتحرر بائعات الهوى من المجرمين.. شاهد
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

ابن شقيق عبدالحليم حافظ يقاضي المنتج محسن جابر.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

 أزمة جديدة اشتعلت خلال الساعات الماضية، إذ اتهم محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، المنتج محسن جابر، بالاستيلاء على تراث عمه من خلال شركته، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها"، مؤكدًا أن هذه إساءة كبيرة جدًا للفنان الراحل.

 وقال: “سأقاضي المنتج محسن جابر للحفاظ على تراث بلدي، وهو يميز مصر عن الدول الأخرى"، مطالبًا بمحاسبة المسئول الذي منح الترخيص للشركة، قائلًا: "أنا معايا الحق ولن أتراجع عن مقاضاته".

 إعلانات بأغاني عبدالحليم حافظ:

 أوضح ابن شقيق عبدالحليم حافظ، أنه تفاجأ أن شركة من شركات محسن تصدر مهرجان باسم حبيبها، متابع: "بيدخلوا عبدالحليم كده في جملة وبعدها يخش مهرجان اسمه حبيبها، فشيء غريب ميقولش بقى أنا حامي الغنوة والكلام ده وهو في الآخر بيكسب من الأغاني دي ومن أغاني المهرجانات برضو".

 وتابع: "بلاقي إعلانات كمان بأغانيه، هو أنا عشان أكسب 50 ألف دولار أدخل اسم عبدالحليم في إعلان منتج رش والكلام ده".

 جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس. 

مواد متعلقة

حصيلة إيرادات "هارلي" فى السينمات

المؤبد لـ 4 متهمين بالتخلص من شخص بسبب الثأر فى سوهاج

الاثار المصرية المنهوبة في إيطاليا تعود لحضن الوطن.. قطع نادرة

هارلي يتخطي 32 مليون جنيه فى إيرادات شباك التذاكر

عرض فيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان المركز الكاثوليكى.. الليلة

عقب حفل التتويج.. حفل ضخم ومأدبة غداء يحضره تشارلز الثالث

ليونيل ريتشي في قلعة وندسور.. فعاليات احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث

التفاصيل الكاملة| أزمة محمود حميدة مع صناع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان
الجريدة الورقية