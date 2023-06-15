إدارة الزمالك تكلف مرتضى منصور برئاسة لجنة الاشتراكات والعضويات

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر تكليفه برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قرر تمديد المهلة الخاصة بسداد الاشتراكات ليوم الثلاثاء المقبل، كي يستفيد أعضاء النادي من التخفيضات الخاصة بإضافة التوابع.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة

أعلن نادي نانت الفرنسي الحصول على خدمات النجم المصري الدولي مصطفي محمد لاعب فريق جالطة سراي التركي ونادي الزمالك السابق، وذلمك لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي.

تعاقد نانت مع مصطفي محمد من جالطة سراي بعقد ينتهي في يونيو عام 2027، لأربعة مواسم، وكان اللاعب المصري قد انتقل من الفريق التركي للدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي.

وضع جالطة سراي بند في عقد مصطفي محمد يفيد بأحقية الشراء للفريق الفرنسي مقابل 6 مليون يورو، وهو ما تم تفعيله بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفي محمد لـ نانت

تعاقد نادي جالطة سراي مع مصطفي محمد من نادي الزمالك مقابل 4 ملايين يورو مع أحقية الشراء النهائي للفريق التركي، كما وضع الفارس الأبيض في العقد وجود حصوله على نسبه من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا عبر نادي جالطة والتي وصلت إلى نسبة 15% يحصل عليها الأبيض مقابل إعادة بيع مهاجمه السابق.