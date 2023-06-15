ضبط 328 علبة سجائر وتحرير محاضر امتناع عن البيع بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم، رئيس المركز، وإدارة تموين سنورس.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وعددًا من الصوامع والشون بدائرة مركز سنورس، وتمكنت من ضبط عدد 288 علبة سجائر كليوباترا، بالإضافة إلى عدد 40 علبة سجائر ميريت، وتحرير عدد 12 محضر امتناع عن بيع سجائر وتخزينها لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وذلك بعدد من المحال التجارية بناحية بندر سنورس وقرية بيهمو.

تحرير محاضر ضد التجار لعدم بيع السجائر بالفيوم:

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير الكثير من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر، قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ الكثير من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لأحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أي تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.