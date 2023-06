وزير السياحة يعقد اجتماعات مع نظيرته الإيطالية وممثلي وزارة الثقافة بروما

في ثاني أيام زيارته للعاصمة الإيطالية روما..

في ثاني أيام زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته بعقد اجتماعات رسمية مع كل من وزيرة السياحة الإيطالية، وممثلي وزارة الثقافة بإيطاليا نيابة عن وزير الثقافة.

وخلال اجتماعه مع وزيرة السياحة الإيطالية استعرض أحمد عيسى مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري، كما استمع إلى المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر. كما تحدث الوزير عن المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا سيما التي تقوم الوزارة بتسليط الضوء عليها وتطويرها خلال الفترة الحالية، وكذلك بعض المنتجات الواعدة.

وتناول الاجتماع أيضاً تبادل المعلومات بين الجانبين المصري والإيطالي حول جهود الارتقاء بالدور الرقابي، وكذلك وضع الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية.

وخلال لقائه مع ممثلي وزارة الثقافة الإيطالية تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من تجارب المقاصد التي لها خبرة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى حرصها على الارتقاء بجودة التجربة السياحية التي يتم تقديمها للزائرين المصريين والسائحين في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال الاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، استكمل الوزير لقاءاته المهنية بعقد عدد من اللقاءات مع مسئولي وممثلي كل من اتحاد منظمي الرحلات Organized Tourism Fedration (FTO)، واتحاد شركات السياحة الإيطاليةThe Italian Tour Operatoes Association (ASTOI)، وعدد من منظمي الرحلات السياحية إلى مصر وهم Fruit Viaggi، و Going-Bluvacanze، و Veratour، و Alpitour Italy.



وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

كما اطلع على مقترحاتهم وآرائهم لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الاستماع إلى التحديات التي تواجههم.

كما اجتمع الوزير مع ممثل Federturismo Confindustria وعدد من المستثمرين، حيث تناول اللقاء مناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر واستعراض عدد من المقترحات في هذا المجال.

و تم عقد هذه الاجتماعات واللقاءات بمقر السفارة المصرية في روما بحضور كل من السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، و محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد استهل زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد عدد من اللقاءات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي، حيث التقى مع مسئولي وممثلي كل من الاتحاد الإيطالي لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET) Italian Federation of Associations of Travel and Tourism Company ، وبعض منظمي الرحلات السياحية إلى مصر وهم Atelier Vacanze و Boscolo Tours.

كما عقد لقاءاً موسعاً مع عدد من كبار ممثلي الصحافة السياحية في إيطاليا، استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وأبرز مستجدات السياحة في مصر.