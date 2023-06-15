أصغر مطعم في العالم يكفي لعاشقين فقط.. ملاذ الفارين إلى الرومانسية

أصغر مطعم في العالم يسمى Solo Per Due، يقع في إيطاليا، ويكفي لشخصين فقط، عبر طاولة واحدة مصممة بشكل أنيق لشخصين، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

الموقع الجميل يحيطه حديقة بها أنواع مختلفة من أشجار النخيل، وتعد غرفة الطعام الصغيرة التي تقل مساحتها عن 500 قدم مربع جزءًا من قصر حجري ريفي من القرن العشرين يقع بالقرب من قرية فاكون شمال روما.

ويتميز الديكور الرومانسي لغرفة الطعام بلوحة ألوان حمراء كلاسيكية من بومبييان، كما يوجد بيانو ومدفأة حجرية ممتدة من الأرض حتى السقف مثالية لليالي الشتاء الباردة، وأثاث عتيق وأريكتين فخمة حمراء للاسترخاء قبل العشاء مع فاتح للشهية أو بعد ذلك مع مشروب.

تكلفة الوجبة في أصغر مطعم بالعالم

ويمكن للضيوف اختيار وجبة في الهواء الطلق والاستمتاع بمناظر بساتين الزيتون والوديان المليئة بالكروم حيث يجلسون تحت عريشة مظللة بالكروم، وهناك خدمات إضافية عند الطلب، حيث يمكن ترتيب سائق خاص لاصطحاب الضيوف، ويمكن إقامة الألعاب النارية في الحديقة.

ويقدم المطعم الوجبات الغداء والعشاء وفقًا لأذواق ورغبات العملاء، و تبلغ تكلف الوجبة بداخله حوالي 500 دولار أي نحو 7850 جنيه مصري.

ومن بين قواعد المطعم الصارمة، أنه لا يمكن للزوار الدخول كما يحلو لهم لإلقاء نظرة في الداخل قبل إجراء الحجز، كما لا يمكن إلغاء الوجبة في اللحظة الأخيرة، و يجب إجراء الحجوزات عن طريق الهاتف، وتأكيدها قبل 10 أيام من الحدث، وخلالها يتم تحديد تفاصيل الوجبة المخصصة.





الاتصال قبل 30 دقيقة من الوصول

ويجب على الضيوف الوصول في وقت محدد يتم الاتفاق عليه من قبل المالكين، الذين يقومون بإعداد وتقديم الطعام، كما يجب على الضيوف الاتصال قبل 30 دقيقة من الوصول، وعدم الوصول في وقت مبكر، وإلا سيجدون مدخلًا مغلقًا.

يقول أحد المالكين: "نحن نقدم تجربة فريدة، الأشخاص الذين يأتون إلى هنا ليسوا مجرد عملاء. إنهم ضيوف نعتني بهم كثيرًا. نقوم بتدليلهم والتأكد من أن هذه اللحظة الخاصة هي بالضبط كما يريدون. كل شيء مفصل حسب احتياجاتهم".

وأكمل: في كل مرة خرجت فيها أنا وابني لتناول العشاء، كنا نعطي دائمًا طاولة صغيرة بالقرب من الحمام أو المطبخ، مع كل الروائح الكريهة كانت أسوأ طاولة.