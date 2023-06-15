اقرأ غدًا بالوفد.. "تحيا مصر" خطوة من ألف خطوة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحيا مصر" خطوة من ألف خطوة.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي" يفتتح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الرئيس: لا مستقبل دون بنية أساسية.. وما تنفذه الدولة من أجل بناء مصر وأحفادهم

بمناسبة عيد الأضحى.. الأحد صرف مرتبات العاملين بالدولة

إتاحة نماذج إجابات أسئلة الثانوية العامة عبر موقع "التعليم"

فيتوريا يشيد بأداء صلاحوزيزو ويرفض إغراءات الرحيل

الوفد يطرح 4 توصيات بجلسة تمكين الشباب في ريادة الأعمال بالحوار الوطني

طبيب يقتل زميله ويدفنه في عيادته

مصر من أكبر 5 دول تتلقى تحويلات مواطنيها بالخارج

موجة تراجع تضرب أسواق الذهب بعد تثبيت "الفيدرالي الأمريكي" الفائدة

ليلى طاهر: قرار اعتزالي لا رجعة فيه وحياة الفنان أصبحت للأسف "تريند"